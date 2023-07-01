Внимание на рояль и гитару: Какие сцены не вошли в комедию «Джентльмены удачи»

Советские культовые фильмы остаются популярными спустя десятилетия после их выхода. Их колоритные персонажи продолжают находить отклик у новых поколений. Но мало кто знает о некоторых нюансах съемок некоторых культовых картин советского периода.

Как выяснилось, в окончательную версию комедии «Джентльмены удачи», которая вышла на экраны в 1971 году, вошли не все отснятые сцены. Съемками фильма занимались Георгий Данелия и Александр Серый. Работа над созданием комедии шла слаженно, с творческим единством, но режиссеры-постановщики не могли сойтись в одном: Серый хотел включить в ленту еще две песни, которые должны были исполнить Георгий Вицин и Сергей Крамаров. Но его однокурсник Данелия не соглашался на это. Ему пришлось монтировать картину без участия Серого, который на тот момент был болен. Данелия не включил две песни в итоговый вариант фильма, от одной их них остался лишь кадр с сидящим за роялем персонажем Вицина. Также в одной из сцен была показана прислоненная к стене рядом с героем Крамарова гитара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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