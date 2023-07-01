Внимание на рояль и гитару: Какие сцены не вошли в комедию «Джентльмены удачи»

Российские туристы сравнивают Сирию с Италией
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Советские культовые фильмы остаются популярными спустя десятилетия после их выхода. Их колоритные персонажи продолжают находить отклик у новых поколений. Но мало кто знает о некоторых нюансах съемок некоторых культовых картин советского периода.
Как выяснилось, в окончательную версию комедии «Джентльмены удачи», которая вышла на экраны в 1971 году, вошли не все отснятые сцены. Съемками фильма занимались Георгий Данелия и Александр Серый. Работа над созданием комедии шла слаженно, с творческим единством, но режиссеры-постановщики не могли сойтись в одном: Серый хотел включить в ленту еще две песни, которые должны были исполнить Георгий Вицин и Сергей Крамаров. Но его однокурсник Данелия не соглашался на это. Ему пришлось монтировать картину без участия Серого, который на тот момент был болен. Данелия не включил две песни в итоговый вариант фильма, от одной их них остался лишь кадр с сидящим за роялем персонажем Вицина. Также в одной из сцен была показана прислоненная к стене рядом с героем Крамарова гитара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...Подробнее
Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за...Подробнее
В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе....Подробнее
Руководитель ведомства по внутренним вопросам Франции Жеральд Дарманин сообщил о ситуации с борьбой сотрудников...Подробнее
В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге...Подробнее
Французские средства массовой информации сообщают о решении президента Франции Эммануэля Макрона перенести на другой,...Подробнее