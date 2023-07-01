«Почему все хотят поссорить меня с дочкой?» Чем закончился конфликт Волочковой и ее дочери

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Анастасия Волочкова испытывает трудности в отношениях со своей дочерью Адрианой. Сама балерина говорит, что ее хотят поссорить с наследницей. Свое отсутствие на выпускном вечере Адрианы Волочкова объяснила тем, что дочь планировала петь и не хочет, чтобы ее знаменитая мама переключила внимание зрителей на себя.
Балерина не видит ничего страшного в том, что дочь не захотела видеть ее на мероприятии. Бывшая прима Большого театра и сама не желает быть там. Анастасия уверяет, что у нее с Адрианой прекрасные отношения, несмотря на их раздельное проживание. А скандал и шумиху вокруг выпускного дочери знаменитая танцовщица назвала «мелочью», которой она не придает значения.
Ранее публике стало известно, что дочь Волочковой пригласила отца с мачехой на свой выпускной, а про маму-звезду не подумала. Это очень возмутило Анастасию, и она решила, что сработал план мести ее бывшего супруга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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