«Стремительно нарастают приступы»: Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на врачей

Российские туристы сравнивают Сирию с Италией
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Дана Борисова пытается восстанавливать свое ментальное здоровье. Телеведущая никогда не скрывала свои проблемы от общественности. Недавно она рассказала, что устала судиться с отцом своей дочери Полины. По словам Даны, ее бывший избранник отказывается финансово помогать девочке.
Некоторое время назад Борисова страдала от наркозависимости. Телеведущая открыто рассказывает истории о своей личной жизни. От нее подписчики узнали, что как-то она жила с психопатом, от которого забеременела и сделала аборт. Все это было несколько лет назад, но и сейчас Дане нелегко, в чем она сама признается.
«В последнее время стремительно нарастают приступы биполярного расстройства», — откровенно рассказала Борисова.
Она пожаловалась на отсутствие хороших врачей. По ее мнению, специалисты, которые не вылезают из телевизора, не способны помощь реальному пациенту.
«За моей улыбкой часто страх, депрессия и безнадежность», — написала телеведущая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...Подробнее
Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за...Подробнее
В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе....Подробнее
Руководитель ведомства по внутренним вопросам Франции Жеральд Дарманин сообщил о ситуации с борьбой сотрудников...Подробнее
В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге...Подробнее
Французские средства массовой информации сообщают о решении президента Франции Эммануэля Макрона перенести на другой,...Подробнее