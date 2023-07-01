«Стремительно нарастают приступы»: Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на врачей

Сегодня, 14:49

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«Стремительно нарастают приступы»: Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на врачей
Фото из открытых источников

Дана Борисова пытается восстанавливать свое ментальное здоровье. Телеведущая никогда не скрывала свои проблемы от общественности. Недавно она рассказала, что устала судиться с отцом своей дочери Полины. По словам Даны, ее бывший избранник отказывается финансово помогать девочке. 

Некоторое время назад Борисова страдала от наркозависимости.  Телеведущая открыто рассказывает истории о своей личной жизни.  От нее подписчики узнали, что как-то она жила с психопатом, от которого забеременела и сделала аборт. Все это было несколько лет назад, но и сейчас Дане нелегко, в чем она сама признается. 

«В последнее время стремительно нарастают приступы биполярного расстройства», — откровенно рассказала Борисова. 

Она пожаловалась на отсутствие хороших врачей. По ее мнению, специалисты, которые не вылезают из телевизора, не способны помощь реальному пациенту. 

«За моей улыбкой часто страх, депрессия и безнадежность», — написала телеведущая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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