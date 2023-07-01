«Стремительно нарастают приступы»: Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на врачей

Дана Борисова пытается восстанавливать свое ментальное здоровье. Телеведущая никогда не скрывала свои проблемы от общественности. Недавно она рассказала, что устала судиться с отцом своей дочери Полины. По словам Даны, ее бывший избранник отказывается финансово помогать девочке.

Некоторое время назад Борисова страдала от наркозависимости. Телеведущая открыто рассказывает истории о своей личной жизни. От нее подписчики узнали, что как-то она жила с психопатом, от которого забеременела и сделала аборт. Все это было несколько лет назад, но и сейчас Дане нелегко, в чем она сама признается.

«В последнее время стремительно нарастают приступы биполярного расстройства», — откровенно рассказала Борисова.

Она пожаловалась на отсутствие хороших врачей. По ее мнению, специалисты, которые не вылезают из телевизора, не способны помощь реальному пациенту.

«За моей улыбкой часто страх, депрессия и безнадежность», — написала телеведущая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700