Назаров высказался о своем алкоголизме, пожаловавшись, что его пилит жена

Сегодня, 13:44

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Назаров высказался о своем алкоголизме, пожаловавшись, что его пилит жена
Дмитрий Назаров

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров* (признан иноагентом в РФ) в свои 65 лет после отъезда из страны вместе с супругой, заслуженной артисткой страны Ольгой Васильевой перебрался в город Канны, Франция. В этом местечке супруги ещё 10 лет назад купили недвижимость. В те годы звезда телевизионного сериала «Кухня» получал колоссальные суммы гонораров за свои выступления. Поэтому знаменитый артист мог себе позволить вложить их в покупку квартиры за рубежом.

Судьба повернулась так, что с января нынешнего года актёр уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию. Как и следовало ожидать — Дмитрий* быстро оказался без приличного дохода. Поэтому они с женой сбежали из России. Сейчас артисты проживают во Франции. Конечно, вся их жизнь там кардинально переменилась. Муж с женой играют мелкие спектакли. С ними они колесят по Европе, однако, прежних денег на них, конечно, заработать не могут. То ли было ранее в России.

Многие бывшие коллеги актера, оставшиеся в стране, глубоко сожалеют о его эмиграции. Все они считают — во всем виновата Васильева, плохо влияющая на супруга и испортившая его карьеру. Более того, поползли слухи, что Дмитрий Назаров* за границей спивается — отсюда его полные злобы высказывания в адрес своей родины.

Первоначально звезда «Кухни» не придавал этим слухам никакого значения. Он старался никак не комментировать информацию о своей алкогольной зависимости, однако, в недавнем интервью для СМИ все же сказал правду. Он признался, что было дело, много лет назад он действительно страдал от этой пагубной страсти, но смог от нее отказаться и больше не притрагивается к горячительным напиткам, даже когда бывает очень плохо.

«Что делаю, когда бывает слишком горько и больно? Оля начинает меня пилить. Плачет и этим меня пилит, я отбиваюсь. Пью ли я? Нет, не пью больше 13 лет! Этим себя с женой не утешаем, есть другие вещи: мы придумываем что-то новое, например, спектакли», — заявил артист в эфире Radio Van.

Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Popcake».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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