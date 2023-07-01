Африкантова поделилась новыми подробностями развода с Романом Капаклы

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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова, которой в настоящее время 35 лет, накануне возвратилась в Москву из отдыха, который провела на Бали. Знаменитость сообщила новые подробности о разводе с блогером Романом Капаклы.
Блогерша призналась своим подписчикам в том, что она столкнулась с множеством трудностей при оформлении развода. В соцсетях девушка поделилась, что её пока ещё официальный супруг получил новый паспорт в городе Санкт-Петербурге, где он проводит время со своей семьёй. Теперь же блондинке необходимо дождаться того момента, когда её муж возвратится в Москву. Тогда он займётся оформлением развода.
Марина Африкантова акцентировала внимание на том, что непосредственно бракоразводным процессом занимается профессиональный юрист.
«Юрист свяжется с Романом по телефону. Они назначат встречу в ЗАГСе. Там они и подадут заявление на развод. Когда всё будет готово, я получу свидетельство о расторжении брака. Тогда я стану официально разведена и свободна», — пояснила Марина на страницах своего личного блога.
Пара супругов приняла решение о разводе после дня рождения блогера Ирины Пинчук. Якобы Марина Африкантова в тот праздничный день застала своего мужа Романа Капаклы и подругу Татьяну Мусульбес вместе. Роман с Татьяной выступили с опровержением её слов. Они заявили о том, что черту дозволенного не переходили, а просто спали на одной кровати.
Тем не менее, Африкантова и Капаклы решили развестись, поскольку мужчина перестал скрывать свои чувства к Татьяне Мусульбес, с которой сейчас состоит в отношениях. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Вокруг ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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