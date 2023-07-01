Рита Ора появилась на показе Alaia в прозрачном платье без нижнего белья

32-летняя исполнительница музыкальных композиций из Британии Рита Ора в очередной раз шокировала многочисленных поклонников своим внешним видом на публичном мероприятии. Артистка пришла, надев прозрачное платье без нижнего белья. Этот случай произошёл на показе люксового бренда Alaia в городе Париже.

Рита Ора показала свою стройную фигуру. Подчёркивало идеальные формы певицы красивое черное кружевное платье и трусы черного цвета с высокой посадкой под ним. Примечательно то, что при этом телезвезда отказалась от лифа. Дополняли образ певицы туфли на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Рита Ора продемонстрировала образ, в котором выступила на фестивале Fatboy Slim. Певица выбрала белую блузку с оборками и короткую черную юбку. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Lenta.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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