Рита Ора появилась на показе Alaia в прозрачном платье без нижнего белья

Российские туристы сравнивают Сирию с Италией
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
32-летняя исполнительница музыкальных композиций из Британии Рита Ора в очередной раз шокировала многочисленных поклонников своим внешним видом на публичном мероприятии. Артистка пришла, надев прозрачное платье без нижнего белья. Этот случай произошёл на показе люксового бренда Alaia в городе Париже.
Рита Ора показала свою стройную фигуру. Подчёркивало идеальные формы певицы красивое черное кружевное платье и трусы черного цвета с высокой посадкой под ним. Примечательно то, что при этом телезвезда отказалась от лифа. Дополняли образ певицы туфли на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на глаза.
Ранее Рита Ора продемонстрировала образ, в котором выступила на фестивале Fatboy Slim. Певица выбрала белую блузку с оборками и короткую черную юбку. Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Lenta.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....Подробнее
Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...Подробнее
Священные Писания не исключают существования внеземного разума и жизни за пределами Земли. Об этом в день НЛО, который...Подробнее
27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости,...Подробнее
Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...Подробнее
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большое интервью журналистам американского издания «The...Подробнее
Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за...Подробнее
В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе....Подробнее
Руководитель ведомства по внутренним вопросам Франции Жеральд Дарманин сообщил о ситуации с борьбой сотрудников...Подробнее
В Курортном районе Северной столицы произошла дорожная авария, участниками которой стали мотороллер и иномарка. В итоге...Подробнее