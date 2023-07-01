Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина предстала в купальнике без макияжа

О дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной СМИ писали немало. На днях наследница певицы в очередной раз шокировала публику. 33-летняя дочь Успенской опубликовала новый кадр из Турции. На нем она показала себя без макияжа и в купальнике.

Недавно Плаксина предстала в прозрачном наряде. Она выступила вместе с матерью в музыкальном шоу, выйдя на сцену в «голом» платье в пол, которое едва прикрывал ее прелести. Зрители сочли, что формы наследницы королевы русского шансона стали намного пышнее.

Предположительно Татьяна решила оголиться, продемонстрировав увеличенную грудь, поэтому облачилась в откровенный наряд.

Ее 69-летняя родительница тоже предстала в полупрозрачном одеянии, украшенном блестящими узорами и цветами. Но вызывающий вид материи дочери не смутил судей, а зрители мужского пола так и вовсе были заворожены выступлением семейного дуэта. К примеру, свой восторг не смог скрыть Леонид Ярмольник.

Как известно, несколько лет назад с Татьяной Плаксиной случилось несчастье. Она упала с велосипеда и жутко повредила свое лицо. Ей пришлось решиться на пластические операции ради обновления внешности.

Какое-то время Успенская не могла найти подход в отношениях с дочерью. Но три года назад они помирились, и мать оплатила Татьяне многочисленные операции, которые изменили ее прикус, челюсть, зубы, линию губ и грудь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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