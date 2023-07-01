«Она кого-то закрыла и не давала расти»: Милявская высказалась о задавленных Пугачевой артистах

Сегодня, 08:44

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«Она кого-то закрыла и не давала расти»: Милявская высказалась о задавленных Пугачевой артистах
Лолита Милявская

Лолита Милявская отреагировала на жалобы некоторых артистов на то, что Алла Пугачева сломала им карьеру. По мнению певицы, о том, что Примадонна российской эстрады в свое время давила и притесняла, говорят люди, чьи талант и работоспособность можно поставить под сомнение.

«Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу», — заявила Милявская во время VK Festа в Санкт-Петербурге.

Она также добавила, что Алла Борисовна могла кого-то не пригласить в «Рождественские встречи». Лолита упомянула, что она сама туда не всегда попадала, так как ее песни не подходили под формат.

Милявская подчеркнула, что «Рождественские встречи» это личный режиссерский проект Пугачевой, поэтому она имела право выбирать, кого приглашать, а кого нет. Сама Лолита на нее никогда не обижалась.

Ранее основатель Ордена куртуазных маньеристов и рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в резкой форме раскритиковал Аллу Пугачеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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