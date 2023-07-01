Певец Сергей Пенкин: «Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо: ни американского, ни итальянского!»

Певец Сергей Пенкин заявил о том, что он не намерен менять гражданство.

В беседе с порталом «Телепрограмма» он раскритиковал Рождественские встречи Аллы Пугачевой, но также отметил, что ему непонятна позиция тех, кто бежит из РФ, отказываясь от российского паспорта.

По его словам, он мог получить паспорт Италии или США еще в момент развала СССР, но не стал этого делать. Не намерен он получать гражданство другой страны и сейчас.

«Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: «Вы же понимаете, что происходит в стране» и предложили итальянское или американское гражданство», — заявил Пенкин.

Он подчеркнул, что любит Россию и не намерен покидать ее. По его словам, он хочет оставаться патриотом своей страны, иметь возможность общаться с друзьями и близкими.

Пожаловался артист только на то, что в России зимой холодно, поскольку морозы он не любит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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