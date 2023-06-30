Гонорары Макаревича за зарубежные выступления упали в 2 раза

Популярный певец, музыкант, автор стихов и мелодий, основатель и фронтмен музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент в РФ) ещё полтора года назад подверг резкой критике политику властей РФ, жестко выступил против объявления специальной военной операции вооруженными силами страны на территории Украины и уехал из Российской Федерации в эмиграцию в Землю обетованную, государство Израиль.

Совсем недавно журналистам стало известно о том, какой реальный размер гонорара за выступление участника группы «Машина времени» в зарубежных странах. Выяснилось — Андрей Макаревич выступает со своими концертными программами исключительно в тех странах, на территориях которых проживает много выходцев из Советского Союза. Подобными хитрыми уловками музыкант и певец, с высокой степенью вероятности, пытается всячески привлечь на свои выступления поклонников старых добрых песен, написанных им самим в былые годы. Гонорар артиста за концерт составляет почти 4 миллиона рублей, хотя ранее он мог получить в 1,5 раза больше.

Один из фанатов посетил выступление участника «Машины времени» и поделился своими впечатлениями. Поклонник не очень был рад такому концерту, потому, что многие зрители сидели за столиками с кальяном и пивом без интереса к музыке.

Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Комсомольская правда».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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