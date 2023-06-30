Подписчики подвергли критике фото Семенович, сравнив ее с Волочковой

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Известная российская певица и телеведущая Анна Семенович улетела на летний отдых в Турцию. Для своего отпуска артистка выбрала курорт Кемер. Бывшая солистка «Блестящих» упаковала в чемоданы множество своих любимых купальников. Будучи уже на отдыхе, Анна активно делится снимками в такой пляжной одежде на страницах своих социальных сетей.
Буквально накануне Семенович выложила в Сети многочисленные кадры. На этих снимках она позирует в черном бикини.
«Главное — быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит!» — такое послание своим подписчикам поместила Анна Семенович в публикации под фотографией.
Однако, посмотрев на опубликованные фото, поклонники знаменитости отнеслись к этим новым кадрам Анны весьма негативно. В комментариях они активно начали обсуждать внешность артистки.
«Сначала я подумала, что это Юрий Николаев», «Пчелы покусали?», «Вот к чему приводят мороженки», «Беременная! Поздравляю вас», «Так много фотошопа, что трусы сузились», «Голова какая-то несуразная», «Вторая Волочкова на подходе», — написали пользователи Сети.
Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала Super.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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