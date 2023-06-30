«Выпивать не дает»: Боярский раскрыл подробности семейной жизни

Сегодня, 14:59

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«Выпивать не дает»: Боярский раскрыл подробности семейной жизни
Фото из открытых источников

Уже почти 50 лет, как звезда художественного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» 73-летний Михаил Боярский женат на актрисе Ларисе Луппиан. Супруги воспитали двоих детей — Сергей стал депутатом Госдумы, а Елизавета — известной актрисой театра и кино. 

Как в настоящее время рассказывает Михаил Сергеевич, все коллеги и друзья считают, что он папа Лизы Боярской, а не наоборот. 

«Дочь уже давно далеко вперед ушла в своем профессионализме. Так, как Лиза теперь снимается, я уже в свои годы не умею, да и не могу», — похвалил наследницу в новом интервью Михаил Сергеевич.

Родители артиста, как он говорит, Сергей Боярский и Екатерина Мелентьева, тоже немало вложили в него. 

«Ведь у меня все только от них: хороший музыкальный слух, и выносливость, и трудолюбие», - говорит Боярский.

Огромная заслуга в том, кем он в настоящий момент является, принадлежит, считает Михаил, его супруге Ларисе Луппиан. С будущей женой народный артист РСФСР повстречался еще в 70-е на сцене Театра имени Ленсовета. Молодые люди тогда вместе репетировали спектакль «Трубадур и его друзья». Маститому актёру театра и кино, у которого за плечами на тот момент было уже 20 картин, в том числе «Старший сын», «Соломенная шляпка», «Собака на сене», доверили главную роль, а Лариса сыграла принцессу. Лариса Луппиан пожертвовала карьерой ради мужа и детей и не пожалела о выборе. Боярский признался, что благодаря супруге построил карьеру, а сейчас остается в форме. 

«Я с ней хорошо выгляжу. Это все, так сказать, ее работа. Она меня гоняет на зарядку, за питанием следит, выпивать не дает, заставляет бросить курить!» — поделился Михаил Сергеевич.

В 2019 году Лариса Луппиан стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета. Она и муж играют в спектаклях «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». 

Об этом и о многом другом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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