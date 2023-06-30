Актриса Юлия Пересильд поддержала возлюбленного

Сегодня, 14:04

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Актриса Юлия Пересильд поддержала возлюбленного
Фото из открытых источников

28 июня в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фэнтези-сериала режиссера Игоря Твердохлебова «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Премьеру посетили представители столичного бомонда — Регина Тодоренко, Анна Котова, Влад Лисовец, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Зара, Иван Добронравов, Иван Кокорин, Лиза Арзамасова и другие знаменитости. 

Фильм, снятый по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова, вместе со съемочной группой представлял актер Михаил Тройник, так как из-за загруженного съемочного графика Ефремов приехать не смог. Вместе с Михаилом светское мероприятие посетила его возлюбленная Юлия Пересильд. Об их романе стало известно еще в прошлом году. 

Недавно Юлия поздравила в соцсети своего избранника с годовщиной отношений. Помимо Михаила Тройника и Никиты Ефремова, в фильме «Библиотекарь» снимались Марина Ворожищева и Михаил Трухин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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