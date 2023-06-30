Герои «Титаника» 25 лет спустя: Роза с женихом изменились до неузнаваемости, Ди Каприо пытается молодиться

Вышедший в 1998 году фильм «Титаник» является признанным шедевром мирового кинематографа. Долгое время картина Джеймса Кэмерона, которая получила 11 «Оскаров», была самым кассовым фильмом всех времен.

«Титаник» открыл новую главу в жизни Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, сделав молодого голливудского актера звездой мирового уровня. Наряду с такими фильмами, как «Бен-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля», детище Кэмерона до сих пор остается рекордсменом по числу полученных наград на «Оскаре».

С момента выхода картины прошло 25 лет и за это время в жизни снявшихся в ней актеров произошли существенные изменения. Сейчас голливудская звезда Леонардо ди Каприо всеми силами пытается сохранить молодость, а Кейт Уинслет, сыгравшая Розу, стала неузнаваемой, как и облысевший Билли Зейн — актер, который исполнял в фильме роль жениха главной героини.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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