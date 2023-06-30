Тренер Ирина Винер рассказала, что контролирует личную жизнь своих воспитанниц

Сегодня, 09:39

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Тренер Ирина Винер рассказала, что контролирует личную жизнь своих воспитанниц
Тренер Ирина Винер

Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что может найти подход к любой ученице. По ее словам, она часто помогает решить вопросы не только профессионального характера, но и личного.

Юные спортсменки часто обращаются к ней за советом в любых вопросах. Гимнастки смотрят на наставницу как на вторую маму. Ирина Винер пользуется уважением как среди своих учеников, так и в профессиональном сообществе.

«Я не то, что контролирую личную жизнь своих воспитанниц, я в ней участвую. Я — третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — рассказала 74-летний педагог.

Ранее тренер признавалась, что знает о воспитанницах даже больше, чем о них знают их родители. Ирина много времени проводит со спортсменками, и те максимально откровенны со своей наставницей.

Как известно, Ирина Александровна состояла в браке почти 30 лет. Она считает, что глубоко понимает отношения между мужчиной и женщиной. Тренер делится опытом со своими ученицами.

Напомним, что мужем Ирины Винер был бизнесмен Алишер Усманов. Они расстались, но причина их развода неизвестна. По слухам, предприниматель не был верен жене, хотя ранее тренер говорила, что спокойно относится к изменам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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