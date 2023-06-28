Актер Дмитрий Чеботарев признался, что не хочет снимать кино

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Актер Дмитрий Чеботарев, известный по таким сериалам, как «Вампиры средней полосы», «Фитнес», «Карамора», «Майор Гром: Чумной Доктор», в интервью изданию Hello! рассказал о своем режиссерском опыте.
Известно, что Чеботарев в сотрудничестве с коллегой Антоном Косточкиным поставил музыкальный спектакль «Про Рок» в «Электротеатре Станиславскии?». Автором этой идеи является музыкальный руководитель их театра Арина Зверева.
Премьера постановки состоялась для своих, однако худрук Борис Юханов сказал: «Ребята, на это надо продавать билеты».
Концерт для зрителей получил невероятный отклик, и это дало авторам повод продолжить работу.
«Вот так пранк вышел из-под контроля», — сказал актер.
По словам Чеботарева, в мае его труппа сыграла уже пятый по счету рок-спектакль. Актер не знает, сможет ли он найти время и силы для проекта. Чеботарев также заявил, что ответил отказом на предложение снять кино.
«Пока не хочу. Гораздо комфортнее я чувствую себя по ту сторону камеры», — сказал артист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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