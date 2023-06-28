«Хочу быть вечно молодой»: Самойлова показала, на что готова ради красоты

Сегодня, 17:49

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«Хочу быть вечно молодой»: Самойлова показала, на что готова ради красоты
Фото из открытых источников

Знаменитая российская предприниматель и блогер, супруга музыканта и рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась на страницах социальных сетей интернета в том, что ради собственной красоты, свежести и продления молодости она готова терпеть даже тяжелые физические упражнения. 

На своей странице в социальных сетях 35-летняя знаменитость объяснила своим подписчикам, что существует одно весьма тяжелое, но чрезвычайно эффективное упражнение. Якобы это изнурительное упражнение, говорит Оксана, сильно поможет ей в будущем сохранить молодость и здоровье. Самойлова поделилась со своими поклонниками, что накануне она купила в магазине специальный инверсионный стол. Конструкция данного тренажера представляет собой доску с креплениями для ног. Физические упражнения для омоложения и сохранения красоты на этом тренажере заключаются в том, что блогерша повисает на нем, закрепив ступни ремнями, головой вниз. Первый подход Оксаны был удачен — в таком состоянии она продержалась 30 секунд. 

«Тяжело», — поделилась впечатлениями жена рэпера.

Один из подписчиков поинтересовался у Самойловой, почему она решила заниматься на инверсионном столе. 

«Потому, что я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день», — ответила блогерша.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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