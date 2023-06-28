«Хочу быть вечно молодой»: Самойлова показала, на что готова ради красоты

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Знаменитая российская предприниматель и блогер, супруга музыканта и рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась на страницах социальных сетей интернета в том, что ради собственной красоты, свежести и продления молодости она готова терпеть даже тяжелые физические упражнения.
На своей странице в социальных сетях 35-летняя знаменитость объяснила своим подписчикам, что существует одно весьма тяжелое, но чрезвычайно эффективное упражнение. Якобы это изнурительное упражнение, говорит Оксана, сильно поможет ей в будущем сохранить молодость и здоровье. Самойлова поделилась со своими поклонниками, что накануне она купила в магазине специальный инверсионный стол. Конструкция данного тренажера представляет собой доску с креплениями для ног. Физические упражнения для омоложения и сохранения красоты на этом тренажере заключаются в том, что блогерша повисает на нем, закрепив ступни ремнями, головой вниз. Первый подход Оксаны был удачен — в таком состоянии она продержалась 30 секунд.
«Тяжело», — поделилась впечатлениями жена рэпера.
Один из подписчиков поинтересовался у Самойловой, почему она решила заниматься на инверсионном столе.
«Потому, что я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день», — ответила блогерша.
Ранее Григорий Лепс описал свой образ жизни фразой «доставляет удовольствие нажраться».
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...Подробнее
Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...Подробнее
В ходе изучения детализированных снимков туманности Sh2-284, которая удалена от Земли на расстояние 15 тысяч световых...Подробнее