Телеведущая Регина Тодоренко кормит сына грудью прямо на работе

Регина Тодоренко вынуждена брать своего маленького сына Мирослава с собой на работу. Как известно, в июле прошлого года телеведущая родила второго ребенка. После родов, которые проходили в домашней обстановке, Регина ушла в отпуск.

Но сейчас она уже вернулась к работе на телевидении. Из-за занятости мужа, Влада Топалова, Регине приходится нянчиться с малышом на работе. Тодоренко кормит младенца грудью прямо на рабочем месте. Однако телеведущая не жалуется, ведь она сама выбрала для себя такую профессию. При этом она признается, что порой нуждается в отдыхе и даже ей хочется поплакать. По словам Регины, в такие моменты на помощь приходит муж, который обожает своих сыновей.

«Мне сегодня очень хотелось, чтобы меня пожалели и погладили по головке, ведь порой так трудно быть работающей мамой. Я выбрала себе именно такой путь, который люблю, но ведь иногда можно и поныть», — заявила Тодоренко.

В недавнем интервью Регина сказала, что считает Влада замечательным отцом. По ее словам, муж старается уделять своим детям почти все свободное время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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