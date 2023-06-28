Авербух заявил, что отдал бы таблетку бессмертия жене Лизе Арзамасовой, потому что она «ангельский человек»

Сегодня, 15:14

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Авербух заявил, что отдал бы таблетку бессмертия жене Лизе Арзамасовой, потому что она «ангельский человек»
Фото из открытых источников

Илья Авербух живет в счастливом браке с актрисой Лизой Арзамасовой, матерью его сына Льва. Фигурист готов многим пожертвовать ради счастья супруги. 

В недавнем интервью Авербуха спросили: «Если на ладонь положат таблетку бессмертия, что вы с ней сделаете?». «Если благородно, то отдал бы ее Лизе. Искренне бы отдал, потому что это ангельский человек», — ответил он в эфире STMEGI TV на YouTube.

Режиссер ледовых шоу  также поделил бы эту таблетку между  мамой, отцом, сыновьями и братом.

Рассуждая о бессмертии, спортсмен подчеркнул, что одному жить вечно не имеет смысла. Он отметил, что если любимые люди рядом, то жить очень хочется.  Авербух признался, что хочет жить как можно дольше, ведь его младшему сыну 14 августа исполнится лишь два года. Хореограф также допускает, что у него могут быть еще дети, и ему хочется дождаться хотя бы их 20-летия. 

Авербух рассказал, что сталкивался с  комментариями по поводу большой разницы в возрасте с женой. 

«Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения», — подчеркнул продюсер.

Он также сказал, что очень рад рождению сына, ведь этот малыш был долгожданным. 

«Я много времени провожу с сыном. Но, конечно, это не отменяет мой рабочий график», — сказал спортсмен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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