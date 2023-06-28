Пластический хирург Филиппа Киркорова: работа над телом певца не закончена

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил корреспонденту 5-tv.ru, что Филипп Киркоров доволен результатами своего преображение и не собирается останавливаться на достигнутом.
Таким образом можно предположить, что работа над внешностью народного артиста не закончена. По словам хирурга, это будут уже не вмешательства, а способы сохранить эффект от прежних процедур на многие годы.
«Нет предела красоты, нет предела совершенству. Мы и не закончим. Мы работаем постоянно и творим красоту», — сказал Хайдаров.
Также хирург отметил, что уход за поп-королем будет осуществляться посредством самых современных технологий и методик индустрии красоты. Хайдаров подчеркнул, что главный показатель успешности операций — это любовь артиста к своему обновленному телу.
По словам хирурга, Киркоров признается: «Я таким никогда не был».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...Подробнее
Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...Подробнее
Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...Подробнее