Пластический хирург Филиппа Киркорова: работа над телом певца не закончена

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил корреспонденту 5-tv.ru, что Филипп Киркоров доволен результатами своего преображение и не собирается останавливаться на достигнутом.

Таким образом можно предположить, что работа над внешностью народного артиста не закончена. По словам хирурга, это будут уже не вмешательства, а способы сохранить эффект от прежних процедур на многие годы.

«Нет предела красоты, нет предела совершенству. Мы и не закончим. Мы работаем постоянно и творим красоту», — сказал Хайдаров.

Также хирург отметил, что уход за поп-королем будет осуществляться посредством самых современных технологий и методик индустрии красоты. Хайдаров подчеркнул, что главный показатель успешности операций — это любовь артиста к своему обновленному телу.

По словам хирурга, Киркоров признается: «Я таким никогда не был».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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