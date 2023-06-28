Певица Люся Чеботина разрыдалась из-за недоброжелателей

Певица Люся Чеботина призналась, что критика в ее адрес довела ее до слез. При этом она считает, что выплеснувшийся на нее негатив помог ей стать сильнее и укрепиться. Чеботина выразила недоумение о том, откуда появляются слухи о ней. Поп-дива поразмышляла на тему того, почему артистов любят обсуждать в сети.

«Когда какой-то человек становится популярнее, всем хочется его обсудить. Неважно, в хорошем свете или в плохом, иногда в хорошем, чаще всего в плохом», — заявила певица.

Люся сказала, что большинство из того, что о ней говорят, — наглая ложь.

Напомним, что в мае Люся Чеботина оказалась в центре скандала. Телеведущая Ида Галич заявила, что певица сорвала ее шоу «1-11». Чеботина попросту не явилась на съемки, чем подвела команду. Галич назвала поведение артистки «свинством», заявив, что отказывается сотрудничать с ней. В свою очередь представитель Чеботиной заявил, что между певицей и ведущей не было договоренностей о съемках. Но это заявление Галич опровергла, отметив, что всегда со всеми заранее договаривается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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