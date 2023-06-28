Дочь Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Звезда «Раневской», дочь Любови Полищук, Мариэтта Цигаль-Полищук сейчас признаётся в том, что до сих пор с болью и обидой вспоминает тот непростой период, когда не стало её мамы. Актрисе захотелось поделиться личными переживаниями с представителями СМИ.
Когда случилась эта непоправимая трагедия с её мамой, она тогда едва закончила театральный ВУЗ. Мариэтте пришлось из-за этого резко повзрослеть. Любовь Григорьевна умерла в 2006 году от саркомы позвоночника. Мариэтта Цигаль-Полищук пошла по стопам матери. Девушка однозначно выбрала для себя профессию актрисы.
В начале нынешнего года прошла премьера телевизионного сериала «Раневская», где дочь Любови Полищук сыграла главную роль. В разговоре с журналистами Мариэтта призналась, что ее всегда сравнивали со знаменитой матерью. Молодая артистка всегда спокойно реагирует на это, поскольку любила маму и до сих пор испытывает к ней нежное чувство.
Как сейчас утверждает Мариэтта, в настоящее время ей очень не хватает простых разговоров с матерью. Народная артистка могла бы дать дочери совет, ответить на вопрос, или просто молча выслушать.
«Мама — это очень тактильное существо, иногда можно не разговаривать, а просто прийти и прислониться. Этого мне сейчас очень не хватает, разговоров, ответов на вопросы, которые мне даже не пришло бы близко в голову когда-то тогда ей задать», — поделилась она в беседе с корреспондентом, акцентировав внимание на том, что вопросов у неё накопилось очень много.
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...Подробнее
Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...Подробнее
Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...Подробнее