Дочь Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери

Звезда «Раневской», дочь Любови Полищук, Мариэтта Цигаль-Полищук сейчас признаётся в том, что до сих пор с болью и обидой вспоминает тот непростой период, когда не стало её мамы. Актрисе захотелось поделиться личными переживаниями с представителями СМИ.

Когда случилась эта непоправимая трагедия с её мамой, она тогда едва закончила театральный ВУЗ. Мариэтте пришлось из-за этого резко повзрослеть. Любовь Григорьевна умерла в 2006 году от саркомы позвоночника. Мариэтта Цигаль-Полищук пошла по стопам матери. Девушка однозначно выбрала для себя профессию актрисы.

В начале нынешнего года прошла премьера телевизионного сериала «Раневская», где дочь Любови Полищук сыграла главную роль. В разговоре с журналистами Мариэтта призналась, что ее всегда сравнивали со знаменитой матерью. Молодая артистка всегда спокойно реагирует на это, поскольку любила маму и до сих пор испытывает к ней нежное чувство.

Как сейчас утверждает Мариэтта, в настоящее время ей очень не хватает простых разговоров с матерью. Народная артистка могла бы дать дочери совет, ответить на вопрос, или просто молча выслушать.

«Мама — это очень тактильное существо, иногда можно не разговаривать, а просто прийти и прислониться. Этого мне сейчас очень не хватает, разговоров, ответов на вопросы, которые мне даже не пришло бы близко в голову когда-то тогда ей задать», — поделилась она в беседе с корреспондентом, акцентировав внимание на том, что вопросов у неё накопилось очень много.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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