Дочь Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
Дочь Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери
Фото из открытых источников

Звезда «Раневской», дочь Любови Полищук, Мариэтта Цигаль-Полищук сейчас признаётся в том, что до сих пор с болью и обидой вспоминает тот непростой период, когда не стало её мамы. Актрисе захотелось поделиться личными переживаниями с представителями СМИ.

Когда случилась эта непоправимая трагедия с её мамой, она тогда едва закончила театральный ВУЗ. Мариэтте пришлось из-за этого резко повзрослеть. Любовь Григорьевна умерла в 2006 году от саркомы позвоночника. Мариэтта Цигаль-Полищук пошла по стопам матери. Девушка однозначно выбрала для себя профессию актрисы.

В начале нынешнего года прошла премьера телевизионного сериала «Раневская», где дочь Любови Полищук сыграла главную роль. В разговоре с журналистами Мариэтта призналась, что ее всегда сравнивали со знаменитой матерью. Молодая артистка всегда спокойно реагирует на это, поскольку любила маму и до сих пор испытывает к ней нежное чувство.

Как сейчас утверждает Мариэтта, в настоящее время ей очень не хватает простых разговоров с матерью. Народная артистка могла бы дать дочери совет, ответить на вопрос, или просто молча выслушать.

«Мама — это очень тактильное существо, иногда можно не разговаривать, а просто прийти и прислониться. Этого мне сейчас очень не хватает, разговоров, ответов на вопросы, которые мне даже не пришло бы близко в голову когда-то тогда ей задать», — поделилась она в беседе с корреспондентом, акцентировав внимание на том, что вопросов у неё накопилось очень много.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Дочь Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери

Сегодня, 11:59

Татьяна Васильева высказалась о возвращении уехавших из России после СВО артистов

Сегодня, 09:54

Журналист Антон Лядов рассказал об угрозах после выхода фильма о Сомали

Вчера, 20:49

Киркоров подарил сыну Мартину игровой компьютер в честь его 11-летия

Вчера, 19:14

Певцов: русофобия закончится желанием европейцев изучать русский язык

Вчера, 16:24

Бывший муж Михалковой Гигинеишвили опубликовал фото с крестницей

Вчера, 14:44

Блогер Дава рассказал, как Наталья Рудова ночью закричала от испуга в дубайской пустыне

Вчера, 13:59

Лепс рассказал о своем образе жизни: «Доставляет удовольствие нажраться»

Вчера, 13:24

Анастасия Волочкова высказалась о доходах парня своей 17-летней дочери

Вчера, 12:39

Продюсер и основатель группы «Земляне» Киселев назвал Галкина врагом Родины

Вчера, 12:34

«7Days.Ru»: Заподозренный в измене Воля рассказал о своей любви

Вчера, 10:54

Мария Погребняк заговорила о возвращении в проект «Новые звезды в Африке»

Вчера, 09:54

Лиза Арзамасова показала редкое фото с сыном Авербуха от прошлого брака

28-06-2023, 22:04

Пенкин объяснил, почему его не брали на «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой

28-06-2023, 19:24

Астролог Богданов: Полина Гагарина расстанется с новым бойфрендом

28-06-2023, 18:44

Дмитрий Певцов пожаловался, что «Вызов» снимали ради прибыли

28-06-2023, 17:09

Батурин: Брыльска и Калныньш предали общую историю

28-06-2023, 16:59

«Придется заново учиться»: врач Яблуновский оценил первые тренировки фигуриста Костомарова

28-06-2023, 15:59

«Ленком» назвал «неадекватным» Садальского и опроверг его заявления о Васильевой

28-06-2023, 14:59

Скандальный спектакль о СВО, отмененный в пермском театре, покажут в Туле

28-06-2023, 14:34

Возможно, Вам будет интересно

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

0

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...

Подробнее
«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

Вчера, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

0

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Вчера, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

TN: Туроператоры рассказали о продажах путевок на Кипр и сложностях оформления документов

27-06-2023, 12:59

0

После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Вчера, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее
Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

27-06-2023, 21:34

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...

Подробнее
Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

27-06-2023, 14:44

0

Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...

Подробнее
Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

27-06-2023, 19:04

0

Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...

Подробнее