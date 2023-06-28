Татьяна Васильева высказалась о возвращении уехавших из России после СВО артистов

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Народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Татьяна Васильева всегда, как правило, подвергает открытой критике отечественных артистов, сбежавших из страны, бросивших свою родную землю, наплевавших на могилы предков. Звезда сериала «Закрытая школа» накануне рассказала о том, что сейчас она нисколько не радуется тому обстоятельству, что коллеги возвращаются обратно домой. Татьяне уже приходилось встретиться с некоторыми из них на улицах Москвы.
«Многие беглецы уже приехали сюда. Я случайно вижу их на улице. Я так опасливо смотрю на них, и думаю сама себе: «Не может быть?!». Да, эти предатели родной страны уже появляются здесь. Их пока ещё не пускают на экраны и сцены, но они уже живут тут, рядом, среди нас. Мое персональное мнение о них никак не меняется, пусть там они рассказывают, что хотят. От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», — поделилась Васильева в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» с ведущим Борисом Корчевниковым.
Знаменитая артистка также считает, что простое словесное раскаяние не может оправдать поступки тех, кто предал страну, родину и народ.
«Раскаяние должно быть таким, чтобы люди поверили», — заключила актриса.
Ранее СМИ сообщали о том, что Татьяна Васильева назвала решение внуков вернуться в Москву маниакальным. Наследники актрисы уже больше восьми лет живут в Берлине, но сейчас оба внука — Григорий и Иван, по неподтверждённой информации, якобы прилетели в Москву. Подростки будут учиться в столичной школе, и проживать в собственных квартирах, приобретённых в городе Москве их бабушкой, Татьяной Васильевой. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Smotrim.ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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