Журналист Антон Лядов рассказал об угрозах после выхода фильма о Сомали

Журналист Антон Лядов на YouTube-канале «The Люди» заявил, что стал получать угрозы после премьеры фильма «Сомали» на англоязычном канале.

По его словам, угрозы в его адрес, а также в адрес сомалийца, который помогал съемочной команде, начали поступать после публикации ролика.

«Ты говоришь гадости о моей стране. Ты пожалеешь, что разместил это видео о Сомали», — зачитал журналист одно из посланий.

Он считает, что подобные сообщения отправляли ему блогеры, которым заплатило правительство Сомали. По мнению Лядова, его фильм, набравший сотни тысяч просмотров, портит имидж руководства страны. В Сомали должны были состояться выборы, на которых действующие власти надеялись легко победить. А его фильм указывает на то, что правительство плохо справляется с проблемами, предположил журналист.

Он также рассказал, что фильм убрали с англоязычного канала. Лядов также сообщил, что съемочная команда обеспечила безопасность сомалийцу, которому угрожали расправой. Ему перечислили деньги для переезда в другую страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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