Киркоров подарил сыну Мартину игровой компьютер в честь его 11-летия

Сегодня, 19:14

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Киркоров подарил сыну Мартину игровой компьютер в честь его 11-летия
Фото из открытых источников

Сегодня, в четверг, 29 июня свой 11-й день рождения отмечает Мартин Киркоров — сын известного российского исполнителя, народного артиста России Филиппа Киркорова. 11-летний наследник поп-короля российской эстрадной сцены похвастался перед представителями СМИ шикарными подарками от любимого папы. Филипп Киркоров в этот праздничный день решил удивить своего сына не только количеством, но и дороговизной преподнесенных сюрпризов. 

Во-первых, знаменитый певец продемонстрировал журналистам комнату, которая была украшена большим количеством воздушных шаров. На столе стоял торт со свечами, а на полу были разбросаны сферы в виде футбольных мячей. Внутри шаров находилась дорогая одежда из Италии. Также поп-король подарил наследнику новый компьютер. 

Стоит отметить, что у Мартина сегодня также реализуется его главная мечта. 11-летний ребенок создал свой бренд одежды, первую коллекцию которой презентуют 29 июня в Москве. 

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала Bimru.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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