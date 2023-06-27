Киркоров подарил сыну Мартину игровой компьютер в честь его 11-летия

Сегодня, в четверг, 29 июня свой 11-й день рождения отмечает Мартин Киркоров — сын известного российского исполнителя, народного артиста России Филиппа Киркорова. 11-летний наследник поп-короля российской эстрадной сцены похвастался перед представителями СМИ шикарными подарками от любимого папы. Филипп Киркоров в этот праздничный день решил удивить своего сына не только количеством, но и дороговизной преподнесенных сюрпризов.

Во-первых, знаменитый певец продемонстрировал журналистам комнату, которая была украшена большим количеством воздушных шаров. На столе стоял торт со свечами, а на полу были разбросаны сферы в виде футбольных мячей. Внутри шаров находилась дорогая одежда из Италии. Также поп-король подарил наследнику новый компьютер.

Стоит отметить, что у Мартина сегодня также реализуется его главная мечта. 11-летний ребенок создал свой бренд одежды, первую коллекцию которой презентуют 29 июня в Москве.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала Bimru.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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