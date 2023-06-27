Киркоров подарил сыну Мартину игровой компьютер в честь его 11-летия

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Сегодня, в четверг, 29 июня свой 11-й день рождения отмечает Мартин Киркоров — сын известного российского исполнителя, народного артиста России Филиппа Киркорова. 11-летний наследник поп-короля российской эстрадной сцены похвастался перед представителями СМИ шикарными подарками от любимого папы. Филипп Киркоров в этот праздничный день решил удивить своего сына не только количеством, но и дороговизной преподнесенных сюрпризов.
Во-первых, знаменитый певец продемонстрировал журналистам комнату, которая была украшена большим количеством воздушных шаров. На столе стоял торт со свечами, а на полу были разбросаны сферы в виде футбольных мячей. Внутри шаров находилась дорогая одежда из Италии. Также поп-король подарил наследнику новый компьютер.
Стоит отметить, что у Мартина сегодня также реализуется его главная мечта. 11-летний ребенок создал свой бренд одежды, первую коллекцию которой презентуют 29 июня в Москве.
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала Bimru.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...Подробнее
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...Подробнее
Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...Подробнее
Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом»....Подробнее
Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...Подробнее