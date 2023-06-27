Известный актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью aif.ru рассказал об ошибках англосаксов и механизмах работы русофобии. По его словам, ошибка заключается в плохом знании истории в отношении последствий походов из Европы в Россию.

Также на Западе недостаточно хорошо знают личность Бисмарка, который заявил: «Я знаю множество способов вытащить медведя из его берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно. Не дразните русского медведя».

Говоря о русофобии, Певцов обратил внимание на то, что власти западных стран приказывают жечь русские книги, а люди начинают искать их, чтобы почитать. Актер сделал вывод о том, что действие рождает стократное противодействие. Он не сомневается в том, что наступит время, когда на Западе будут спешно русифицироваться, восстанавливать памятники, возлагать венки, извиняться и изучать русский язык.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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