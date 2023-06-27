Бывший муж Михалковой Гигинеишвили опубликовал фото с крестницей

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Бывший зять Никиты Михалкова, режиссер Резо Гигинеишвили приехал в Москву из Грузии. Он навестил свою крестницу Анну, дочь актрисы Марии Фоминой и продюсера Алексея Киселева. Режиссер разместил в сети фото, на котором он запечатлен вместе с крестницей.
Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Гигинеишвили. Многие заметили, что режиссера трудно узнать, так как он выглядит постаревшим. Мужчина отрастил бороду и перестал скрывать седину.
Резо Гигинеишвили состоял в браке с Надеждой Михалковой на протяжении семи лет. У супругов родилось двое детей: 12-летняя дочь Нина и 10-летний сын Иван. До встречи с дочерью Михалкова Резо был женат на участнице «Фабрики звезд 4» Анастасии Кочатковой. В 2006 году у пары родилась дочь Мария. После развода с Михалковой Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой и прожил с ней меньше года. Пара рассталась в 2020 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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