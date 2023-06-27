Блогер Дава рассказал, как Наталья Рудова ночью закричала от испуга в дубайской пустыне

Давид Манукян, которого многие знают как блогера Даву, рассказал о смешном случае с актрисой Натальей Рудовой на съемках шоу «Выжить в Дубае», которое стартовало 25 июня на ТНТ.

По его словам, знаменитостям пришлось вместе ночевать в палатке в дубайской пустыне. Как-то рядом с ними пронеслось какое-то животное. Блогер предположил, что это могла быть змея или лиса. Рядом с Давой спала Рудова, которую он тихо разбудил, а когда та проснулась, то закричала и от испуга просто убежала.

От визга Натальи Дава сам испугался, а животные, которые были рядом, разбежались. Известно, что в проекте «Выжить в Дубае», состоящем из 12 эпизодов, участвуют знаменитости и представители разных профессий из России. Участники, которые борются за приз в 10 млн рублей, поделились на две команды. В каждом выпуске команды звезд и обычных людей будут состязаться за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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