Лепс рассказал о своем образе жизни: «Доставляет удовольствие нажраться»

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Скандально известный Григорий Лепс неожиданно появился на музыкальном мероприятии лейбла RockFam. Перед началом концерта шансонье пообщался с прессой, рассказав журналистам о своей активной жизни. По словам певца, в последнее время он постоянно занят работой. Однако в его распорядке дня всегда найдется место физическим упражнениям.
По утрам Лепс занимается спортом, а затем отправляется в студию для записи новых песен. Певец часто выступает в Москве и гастролирует по другим городам. Лепс любит смотреть исторические сериалы на основе реальных событий, но не является поклонником рыбалки и охоты. В ходе беседы была затронута тема ЗОЖ. Как известно, многие звезды садятся на диеты и отказывают себе в удовольствиях.
«Удовольствий настолько много, и у людей они бывают разными. У любителя выпить — это процедура, как у меня. Ему доставляет удовольствие нажраться», — признался Лепс.
Он также сказал, что ему доводилось сидеть на диетах, но в этом случае нужна воли.
«У меня довольно крепкая воли: дал слово — держи. В последнее время она стала страдать, конечно, но, видимо, это с возрастом», — сказал певец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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