Анастасия Волочкова высказалась о доходах парня своей 17-летней дочери

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова сказала несколько слов о бойфренде своей 17-летней дочери Ариадны. Она намекнула на то, что не имеет понятия об уровне его доходов, но не деньги считает основополагающим фактором в отношениях между мужчиной и женщиной.

47-летняя танцовщица уверена, что избранник Ариадны любит ее дочь. Для нее, как для матери девушки, это самое главное.

Анастасия Волочкова также сообщила журналистам, что поддерживает дружеские отношения с молодым человеком дочери. Своей Ариадной она гордится и уверена, что воспитала ее прекрасно.

«Она делает так, как хочет, несмотря на то, что ей скажет ее избранник, — разоткровенничалась танцовщица на мероприятии «Ru.Tv». — Не знаю, чем он занимается, но они были у меня в гостях. Главное, что он любит мою дочь, а много или мало денег он зарабатывает — неважно».

Стоит отметить, что Волочкова и вправду серьезно озаботилась тем, чтобы ее дочь выросла не только человеком талантливым, но и образованным. Ариадна знает несколько языков, пишет стихи. Причем, не только на русском, но и на французском. В овладении последним она настолько преуспела, что уже несколько лет занимается репетиторством, пишет «Супер».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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