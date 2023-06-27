Продюсер и основатель группы «Земляне» Киселев назвал Галкина врагом Родины

Сегодня, 12:34

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Продюсер и основатель группы «Земляне» Киселев назвал Галкина врагом Родины
Продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев

Основатель музыкального коллектива «Земляне», продюсер, музыкант Владимир Киселев на проекте «Мужской разговор» телевизионного канала «Открытый мир» объяснил, как лично он относится ко всем звездам шоу-бизнеса России, покинувшим родное государство после начала специальной военной операции.

Представители СМИ спросили его, что он думает об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ). Киселев ответил:

«Максим Галкин* — враг своей Родины, по-другому о нем и не скажешь. Алла Борисовна, я считаю, как мать общих детей, конечно же, поехала следом за своим супругом. Я нигде не читал, чтобы она как-то конкретно высказалась, на чьей она стороне. Однако, мы ее полностью потеряли. А надо ли было нам, всему обществу ее терять? Может быть, следовало задействовать какие-то механизмы, чтобы ее удержать?» — рассуждает Киселев.

Музыкант рассказал и о своей гражданской позиции. Он вспомнил свои поездки с концертами на линию СВО. Киселев в разговоре признался, что лично он считает самым страшным наказанием для человека — оказаться отрезанным от своей Родины.

«Русский человек не может жить без России. Находятся, конечно, и среди нашего народа такие приспособленцы, которые могут и так прожить. Но мое глубокое убеждение состоит в том, что отрезать от себя Москву, Ленинград, Волгу — это невыносимо для истинно русских людей. Отрезать от себя пуповину родной земли — самое страшное наказание».

Только началась СВО в Украине, Владимир Киселев создал патриотический марафон. В его рамках артисты открыли прямую линию с концертами и гуманитарной помощью для Донбасса. Владимир Киселев учредил премию для военных, подбивших вражескую тяжелую бронетехнику западного производства на поле боя.

Напомним, Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские. После начала военной спецоперации России на территории Украины Галкин* покинул страну. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Газета.Ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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