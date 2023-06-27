Продюсер и основатель группы «Земляне» Киселев назвал Галкина врагом Родины

Основатель музыкального коллектива «Земляне», продюсер, музыкант Владимир Киселев на проекте «Мужской разговор» телевизионного канала «Открытый мир» объяснил, как лично он относится ко всем звездам шоу-бизнеса России, покинувшим родное государство после начала специальной военной операции.

Представители СМИ спросили его, что он думает об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ). Киселев ответил:

«Максим Галкин* — враг своей Родины, по-другому о нем и не скажешь. Алла Борисовна, я считаю, как мать общих детей, конечно же, поехала следом за своим супругом. Я нигде не читал, чтобы она как-то конкретно высказалась, на чьей она стороне. Однако, мы ее полностью потеряли. А надо ли было нам, всему обществу ее терять? Может быть, следовало задействовать какие-то механизмы, чтобы ее удержать?» — рассуждает Киселев.

Музыкант рассказал и о своей гражданской позиции. Он вспомнил свои поездки с концертами на линию СВО. Киселев в разговоре признался, что лично он считает самым страшным наказанием для человека — оказаться отрезанным от своей Родины.

«Русский человек не может жить без России. Находятся, конечно, и среди нашего народа такие приспособленцы, которые могут и так прожить. Но мое глубокое убеждение состоит в том, что отрезать от себя Москву, Ленинград, Волгу — это невыносимо для истинно русских людей. Отрезать от себя пуповину родной земли — самое страшное наказание».

Только началась СВО в Украине, Владимир Киселев создал патриотический марафон. В его рамках артисты открыли прямую линию с концертами и гуманитарной помощью для Донбасса. Владимир Киселев учредил премию для военных, подбивших вражескую тяжелую бронетехнику западного производства на поле боя.

Напомним, Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские. После начала военной спецоперации России на территории Украины Галкин* покинул страну. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Газета.Ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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