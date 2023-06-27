«7Days.Ru»: Заподозренный в измене Воля рассказал о своей любви

Сегодня, 10:54

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«7Days.Ru»: Заподозренный в измене Воля рассказал о своей любви
Фото из открытых источников

В СМИ время от времени появляются слухи о том, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева находятся на грани развода. Счастье этой пары не дает покоя многим завистникам.

Не так давно в Сети вновь появилась информация о том, что Павел Воля завел любовницу и намерен уйти от жены. На премьере шоу «Выжить в Дубае» пара опровергла сообщения о том, что они собираются развестись, но некоторые люди продолжают верить слухам.

Сегодня Павел трогательно поздравил жену с 38-летием. Он сказал, что приготовил для нее сюрприз, украсил дом и научил детей стихотворению о любимой маме. Шоумен подчеркнул, что счастлив быть рядом с такой открытой, красивой, доброй и любящей женщиной.

«Я всегда рядом, иду в ногу с тобой, готов в любой момент поддержать, а если нужно, взять на руки», — заявил Резидент Comedy Club.

Павел назвал Ляйсан своей «пантерой», а сегодняшний день — особенным, какой является и она сама.

«Какое счастье, что ты есть. Спасибо твоим родителям за то, что ты с нами. Спасибо тебе за то, что ты такая», — написал Воля.

Напомним, что Павел и Ляйсан поженились в 2012 году. Супруги воспитывают сына Роберта и дочь Софию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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