Мария Погребняк заговорила о возвращении в проект «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 09:54

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Мария Погребняк заговорила о возвращении в проект «Новые звезды в Африке»
Мария Погребняк

Популярная российская бизнесвумен и блогер, многодетная мать, экс-супруга футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк, накануне сделала прозрачный намек на своё возможное возвращение в проект «Новые звезды в Африке». 

Как известно, она была лидером прошлого сезона данного шоу, но победителем так и не стала. В настоящее время съемки второго сезона уже начались. Однако, до сегодняшнего дня имена его участников пока держатся в большом секрете. На страницах социальных сетей интернета многие подписчики задают Погребняк вопрос о том, планирует ли она участвовать в этом шоу. В ответ на вопросы поклонников о возможном участии во второй раз, Мария заявила, что готова вернуться, но не на два сезона подряд. При этом она выразила надежду на то, что вскоре состоится битва сезонов. 

Она также поделилась с подписчиками, что участие в предыдущем реалити было для нее физически и морально тяжелым, и она похудела на четыре килограмма из-за недостатка еды и физических нагрузок. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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