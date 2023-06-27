Мария Погребняк заговорила о возвращении в проект «Новые звезды в Африке»

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Популярная российская бизнесвумен и блогер, многодетная мать, экс-супруга футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк, накануне сделала прозрачный намек на своё возможное возвращение в проект «Новые звезды в Африке».
Как известно, она была лидером прошлого сезона данного шоу, но победителем так и не стала. В настоящее время съемки второго сезона уже начались. Однако, до сегодняшнего дня имена его участников пока держатся в большом секрете. На страницах социальных сетей интернета многие подписчики задают Погребняк вопрос о том, планирует ли она участвовать в этом шоу. В ответ на вопросы поклонников о возможном участии во второй раз, Мария заявила, что готова вернуться, но не на два сезона подряд. При этом она выразила надежду на то, что вскоре состоится битва сезонов.
Она также поделилась с подписчиками, что участие в предыдущем реалити было для нее физически и морально тяжелым, и она похудела на четыре килограмма из-за недостатка еды и физических нагрузок. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Вокруг ТВ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...Подробнее
Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...Подробнее
Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...Подробнее
Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом»....Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок действия ранее подписанного указа о запрете продажи...Подробнее
Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ»,...Подробнее
Сытный завтрак, супы, прием сорбентов, состояние покоя и детоксикация — это то, что может помочь при похмельном...Подробнее