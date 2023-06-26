Лиза Арзамасова показала редкое фото с сыном Авербуха от прошлого брака

После семейного отдыха Лиза Арзамасова опубликовала фото с пасынком. Об этом сообщает издание Газета.ru.

Белые ночи Петербурга не оставили равнодушными и семейство актрисы Елизаветы Арзамасовой. Недавно она вместе с мужем Ильей Авербухом, а также его 18-летним сыном Мартином от предыдущего брака устроили водные прогулки на катере. После отдыха она опубликовала в своей Соцсети семейный снимок, подписав его «Питерское белоночное». На нем родные люди запечатлены счастливыми на фоне питерских ночных огней.

Подобные фото достаточно редко появляются на страничке актрисы. Ее подписчики оценили и снимок, и отдых и пожелали им счастья.

«Гармоничная пара», «Чудесного отдыха», «Счастья и всех благ вашей семье», — писали люди.

Напомним, в 2021 году у молодоженов, поженившихся в 2020-м, родился сын Лев. Сейчас пара воспитывает маленького Льва и Мартина, который после развода Ильи Авербуха с Ириной Лобачевой с некоторых пор проживает в семье отца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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