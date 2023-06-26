Пенкин объяснил, почему его не брали на «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой

В эфире проекта «Легенда» певец Сергей Пенкин признался в том, что лично он не знает, почему его никогда не приглашали на сборные концерты Аллы Пугачевой, которые называли «Рождественские встречи».

«Чтобы это узнать, следует их самих спросить — почему. Вполне возможно, что нельзя попадать на ее, скажем, концерты, потому что многие артисты, которые выступали у нее, — где они? В связи с этим, мне так кажется, что лучше быть самим собой», — отметил Пенкин.

Музыкант сказал, что позиционирует себя прямолинейным человеком, и добавил, что многие коллеги по шоу-бизнесу «остерегаются» его. Певец уверен в том, что он не умеет «правильно дружить» со знаменитостями, которые, согласно Пенкину, иногда ведут себя лицемерно.

«Я всегда рад приходить туда, где меня ждут. Не признаю таких балов лицемерия. Не конкретно эти встречи, а любые большие концерты — там очень много бала лицемерия», — отметил Пенкин.

Незадолго до этого певец Игорь Наджиев заявил, что проиграл конкурс «Ялта-Москва-Транзит» в 1994 году из-за Аллы Пугачевой. Он заявил, что тогда она продвигала Филиппа Киркорова на сцене, которого называли «принцем».

Ранее Сергей Пенкин рассказал, как перестал общаться с Михалковым из-за сцены в фильме.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала RTVI.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700