Роман Курцын заявил, что избегает любовных треугольников

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Известный российский актер театра и кино Роман Курцын признался в разговоре с представителями СМИ, что лично он никогда не бывал в любовных треугольниках.
«Я и есть треугольник», — такую шутку высказал артист.
Одновременно Роман представил свои советы по отношениям между влюбленными людьми. Звезда кинематографа заявил о том, что во всех романах никогда не бывает все гладко. Как утверждает знаменитость, между людьми всегда и во все времена находятся обстоятельства, которые приходится преодолевать. Именно с помощью таких усилий каждый взрослый человек растет и развивается.
Курцын поделился тем, что в процессе всех романов необходимо любить человека, чтобы преодолеть кризис в отношениях. Курцын женат на Анне Назаровой. Познакомился молодой человек со своей будущей женой в Ярославском государственном театральном институте. В 2012 году у этой пары родился сын Никита.
Курцын начал свою карьеру в кино в 2007 году. Молодой актер тогда дебютировал в эпизодической роли сериала «Всегда говори «всегда». Большая популярность к Роману пришла после роли Константина Орлова в криминальной драме «Меч». Он также снялся в таких проектах, как «Доктор Тырса», «Огонь», «Балканский рубеж», «Отель Элеон», «ИП Пирогова», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «(НЕ)идеальный мужчина».
27 июня стало известно, что Курцын и Юрий Колокольников исполнят главные роли в фильме «Пираты Галактики Барракуда».
Ранее Курцын признался, что любит играть «дурачков». Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Пятый канал».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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