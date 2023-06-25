Бузова пожаловалась на холод на съемках шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Сегодня, 10:39

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Бузова пожаловалась на холод на съемках шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ
Ольга Бузова

Ольга Бузова испытывает трудности на съемках второго сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке», которое выходит на ТНТ. Певица удивила пользователей сети, сообщив, что ужасно замерзла во время вечерних съемок. 

«Как я замерзла сегодня, вам даже не представить», — написала Ольга.

Она также рассказала, что члены ее команды приезжали на съемку в куртках и шапках. Сама же Ольга была вынуждена сниматься в платье, о чем заявил представитель ее команды. Телеведущая также опубликовала видео, показав, что на улице было 13 градусов.

Бузова также пожаловалась на напряженный график работы. 

«Мы сняли для вас один съемочный день. Почти полдвенадцатого, сегодня все на ногах с четырех утра. Реально работаем нон-стоп», — заявила Ольга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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