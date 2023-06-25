«Dni.ru»: Пугачева планирует посетить фестиваль подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале

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Знаменитая исполнительница музыкальных композиций из России, бывшая эстрадная примадонна, народная артистка Советского Союза Алла Пугачева в ближайшие дни, а может быть — часы, покинет территорию Земли обетованной и переедет из Израиля в город Юрмалу. Как известно, эта певица, столь популярная в России в 80-х годах прошлого века, уже на протяжении нескольких лет проводит свой летний отдых на этом прибалтийском курорте в Европе.
В настоящее время появилась оперативная информация, полученная от общих знакомых. Уже в начале июля в планах Аллы Борисовны проставлен пункт прибыть в город Юрмалу вместе со своими детьми Лизой и Гарри. Известная 74-летняя вокалистка, которая сейчас сильно страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, приняла это решение в связи с жаркой средиземноморской погодой, которая может негативно сказываться на ее здоровье.
Однако, в то же время, находясь в Юрмале, Алла Пугачева, как правило, всегда ощущает себя гораздо комфортнее. И это все благодаря более прохладной климатической обстановке на этом северном курорте. В ближайшие дни в Юрмале состоится музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала». Это мероприятие организовала близкая многолетняя подруга Аллы Пугачевой, латвийская певица Лайма Вайкуле.
Интересно отметить, что Пугачева планирует присутствовать на мероприятии в качестве гостьи. Однако, на фестивале совсем не ожидается участие молодого мужа певицы, с которым она состоит в браке в настоящее время. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «7Дней.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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