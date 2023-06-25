Продюсер РФ Максим Фадеев заявил, что устал быть благородным

Знаменитый в Российской Федерации музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о том, что он устал быть благородным. Известный деятель культуры в резкой форме высказал собственное мнение о проектах «Голос. Дети» и «Песни» на ТНТ. Одновременно продюсер акцентировал внимание на том, что не уважает певицу Линду.

Как известно, он сотрудничал с ней ранее. В настоящее время, как рассказал Фадеев, он не общается с Линдой, потому что это его правило: «не общаться с теми, кого он не уважает», а в проектах «Голос. Дети» и «Песни» его не устраивает «убогая музыкальная редакция». Однако, по утверждению специалиста в сфере музыки, если у них сменится команда, он «с радостью» вернется.

«Устал быть благородным... Именно те песни собирают ее залы и дают ей возможность есть хлеб. Если бы Линда и ее отец после своих заявлений в отношении меня так же отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал», — поделился 55-летний продюсер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Абзацем» напомнил, что певица Наргиз Закирова, которая обругала матом Ирину Дубцову за концерт в Ташкенте, в свое время сама приехала в Россию из Узбекистана. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Курьер. Среда. Бердск».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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