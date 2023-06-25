Певица Кристина Орбакайте показала кадры с семейного отпуска в Венеции

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Певица Кристина Орбакайте в соцсетях опубликовала кадры из Венеции.
С родными она сейчас путешествует по Италии и делится с подписчиками кадрами из этого удивительного города. Судя по этому видео, путешествует Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и сыном Дени.
Видео Кристина сопроводила собственной песней «Только вдвоем» и подписала кадры лишь одним словом: «Венеция».
Отметим, о Дени несколько месяцев не было ничего известно и те, кто следит за семьей Кристины Орбакайте, пытались выяснить, куда же он пропал. Старший сын певицы Никита Пресняков сейчас живет в США. Покинула РФ и мать артистки – певица Алла Пугачева. Она с семьей после начала «военной спецоперации» РФ на территории Украины перебралась в Израиль.
Кристина Орбакайте, к слову, продолжает выступать в РФ, хотя большую часть времени проводит в США, где ее дочь ходит в школу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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