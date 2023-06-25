Оскар Кучера: «Безумная Вайкуле сказала, что США живет в шоколаде. Хочется ее отправить посмотреть на этот шоколад»

В феврале прошлого года Лайма Вайкуле побывала в США. СМИ написали, что певица отправилась за океан на лечение. Вайкуле не стала возвращаться в Россию и сейчас проживает в Латвии. Не так давно в интервью певица сравнила жизнь в России и Америке, заметив, что в США «живется, как в шоколаде».

Комментируя эти высказывания, Оскар Кучера в шоу «Мужики» YouTube-канала «Консерватор» заявил:

«Безумная Вайкуле сказала: «Америка в шоколаде живет». Мне так хочется ее туда отправить, за 95-е шоссе в Майами! Просто посмотреть на этот шоколад с орешками! Да там только цвет от шоколада».

48-летний телеведущий также заявил, что у него нет в планах покидать Россию. Кучера рассказал, что как-то предложил детям учиться за границей, но сын ответил:

«Нет, я хочу жить здесь, работать здесь, соответственно, учиться буду здесь. Здесь мои друзья».

По мнению телеведущего, такая позиция вызывает гордость. Когда была объявлена мобилизация, сын Кучеры сказал, что готов отправиться на передовую вместе с отцом, если его призовут.

«Любить Родину – это не березки обнимать. Любовь нужно доказывать не только словом, но и делом», — подчеркнул телеведущий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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