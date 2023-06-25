Мария Погребняк рассказала об отношениях с сыновьями

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала в соцсети о взаимоотношениях с сыновьями. В жизни светской львицы был период, когда она уделяла все свободное время семье. Но несколько лет назад многодетная мама начала активно заниматься саморазвитием, а также открыла бизнес. При этом Мария нашла баланс между карьерой и заботой о детях.

По словам бизнесвумен, она может похвастаться доверительным общением с сыновьями. Мария гордится идеальными отношениями с детьми, которые основаны на взаимном уважении, доверии и заботе друг о друге. Мария и Павел Погребняк прожили вместе около 17 лет. Будущие супруги познакомились еще в школе. В браке у них родились трое сыновей: Павел, Алексей и Артем.

В последнее время в сети появляется все больше слухов о том, что в отношениях этой знаменитой пары есть проблемы. Однако Мария пыталась скрыть эти проблемы и настаивала на том, что у них все в порядке. Но после того, как на вечеринке в честь дня рождения подруги была сделана фотография, на которой Мария обнимается с неизвестным мужчиной, она была вынуждена признать, что рассталась с Павлом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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