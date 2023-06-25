Бородина призналась в неприязни к храпящим мужчинам

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Ксения Бородина рассказала о том, какие мужчины ей не нравятся. По ее мнению, возлюбленный должен вести себя в постели правильно. 40-летняя телеведущая, за плечами которой два неудачных брака, призналась, что не выносит, когда мужчина храпит. Ксения отмечает, что неплохо бы знать заранее, есть ли у мужчины такая проблема. Она даже не знакомилась бы, если бы знала, что мужчина может отвратить от себя храпом.
Словом, если мужчина не станет мучить Ксению храпом, то он автоматически попадает в разряд идеальных. После развода с Курбаном Омаровым Бородиной приписывают романы с разными известными мужчинами, однако сама она эти слухи не комментирует.
Следует добавить, что храп — это признак самых разнообразных проблем со здоровьем. У человек может быть лишний вес или заболевания сердца. Но от храпа можно избавиться, обратившись к врачу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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