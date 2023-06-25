Суд вынес решение по делу о долге певицы РФ Аллы Пугачевой за дачу в Истре

Вынесено решение по иску администрации Солнечногорска к певице Алле Пугачевой.

В иске содержалось требование к ответчику в лице Пугачевой возместить долг, сформировавшийся вследствие неуплаты аренды участка земли на берегу реки Истра, пишет «7Дней.ру».

Размер иска составлял 50 тыс. рублей и подан этот иск был в Тверской районный суд Москвы. Суд постановил, что «Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М.Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю». Так что можно говорить о том, что Алла Борисовна отделалась легким испугом.

Напомним, Алла Пугачева покинула РФ еще в прошлом году. Она выехала в Израиль после того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины. Ее муж шоумен Максим Галкин (признан иноагентом) критикует не только «военную спецоперацию», но и тех, кто ее поддержал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700