Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из РФ должны покаяться

Актер Дмитрий Певцов заявил о том, что те, кто покинул РФ из-за «военной спецоперации», должны покаяться.

На своей творческой встрече, которую он организовал в честь своего 60-летнего юбилея, артист заявил, что остается патриотом своей страны и не понимает тех, кто выступает против РФ, пишет «СтарХит».

«Все граждане Российской Федерации живут под надзором двух кодексов: гражданского и уголовного. Те, кто уехал и проклинает, не всегда укладываются в рамки нашего гражданского кодекса, хотя некоторые лица проклинают так, что уже попали под уголовку. Что касается прощения, я так скажу: важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри. Не будет им покоя и не будет им радости, если не будет их искреннего покаяния. Можно же обмануть и сказать «я исповедался» и пойти… Не будет причастия, потому что Господь все видит, и нужно жить не перед людьми, а перед Господом Богом», — сказал Певцов.

Он подчеркнул, что не держит зла на коллег, но все же не готов согласиться с тем, что все, кто предал РФ, вернуться. По его мнению, этих людей можно простить, то только если они покаются в том, что сделали и что сказали.

Стоит отметить, что из РФ, выступив против «военной спецоперации», уехали многие звезды кино и эстрады. Находясь за границей, они критикуют российскую власть, и тех, кто поддержал действия ВС РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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