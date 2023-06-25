Садальский рассказал о конкуренции Васильевой с Чуриковой

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Станислав Садальский, который известен не только как актер, но и как блогер, перестал хранить тайну, и раскрыл правду о конкуренции Татьяны Васильевой с Инной Чуриковой. Надо полагать, что 71-летний артист, который часто приоткрывает завесу над некоторыми аспектами актерской профессии, знает о чем говорит, так как большую часть жизни он посвятил кино и театру.
«Инны Михайловны с нами уже нет, поэтому я могу со спокойной душой раскрыть информацию», — сказал Садальский.
Он вспомнил, как несколько лет назад в беседе с Марком Захаровым предложил на роль кандидатуру Васильевой. Этот разговор дошел до Чуриковой, и она была ужасно недовольна, из-за чего от идеи с Васильевой пришлось отказаться. После смерти своей конкурентки Васильева получила заветные роли, но сыграть их она пока не смогла, так как эти спектакли не включены в репертуар театра.
Садальский предположил, что нынешний худрук «Ленкома» Варшавер сделал актрису «запасным вариантом». К слову, Садальский постоянно конфликтует с руководством театра «Ленком». Актер часто публикует скандальные новости из закулисья, что действует многим на нервы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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