Звезда сериала РФ «След» Ольга Копосова о борьбе с раком: «Вырезали большую часть тела»

Телевизионному сериалу «След» уже исполнилось 15 лет. Исполнительница одной из главных ролей в этом увлекательном фильме Ольга Копосова накануне представила свое большое интервью для YouTube-шоу PROжизнь. Как пишут журналисты информационного новостного онлайн-издания boda, артистка театра и кино среди прочего довольно откровенно рассказала о том, как она боролась с тяжелым недугом — раком груди.

Как сейчас вспоминает знаменитая артистка, эта её проблема появилась еще в 2010-ом году. Однако в тот период у актрисы как раз был слишком плотный график съёмок. Поэтому из-за своего плотного рабочего графика она не могла сразу же начать активное лечение. Некоторое время спустя она все-таки попала в одну из платных клиник, где ей не смогли оказать помощь. В итоге опухоль стала ее сильно беспокоить, и она была вынуждена пройти курс химиотерапии, а после этого лечь на операцию.

Она в нескольких словах огласила представителям СМИ результат этой операции: «Вырезали большую часть тела».

Копосова заявила, что вся эта история сделала ее сильнее. После этого она продолжила съемки в сериале «След».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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