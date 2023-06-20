Колокольников станет Железным Дровосеком, а Светлана Ходченкова – Бастиндой

Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в конце декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК Life, отмечая, что фильм по сценарию Тимофея Декина и Романа Непомнящего снимает режиссер Игорь Волошин.

Главную роль в фильме сыграет 8-летняя Екатерина Червова. Роль Железного Дровосека получил Юрий Колокольников. Светлана Ходченкова в фильме появится в образе злой колдуньи Бастинды.

Съемки проекта продлятся до середины июля и будут проходить в Республике Дагестан, Москве и Московской области. Производством занимаются «Централ Партнершип», компании «Кинослово», CGF и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда Кино.

Напомним, фильм «Волшебник Изумрудного города» — это повесть Александра Волкова, которую он написал по сказке американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

По этой сказке в 1994 году был снят фильм, а еще раньше – многосерийный мультфильм.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700