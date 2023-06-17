Многочисленные туристы, отдыхающие, путешественники из России ценятся в Европе, преодолевая стереотип «руссо туристо, облико марале». Лишь жесткие ограничения европейских властей в связи с ковидным нераспространением закончились, как чиновники ЕС закрыли свое пространство чугунным занавесом от российских туристов.

Известная журналистка Елена Караева написала в своей публикации о том, что европейцы хотели бы принять россиян на своей территории, однако не могут это больше делать по политическим причинам. Все равно российские туристы, как бы там ни было, потом продолжат ездить на все курорты Европы. Но привычных заработков Старый Свет от них больше не увидит.

Как недавно подсчитали финансовые аналитики, наши соотечественники потратили на отдыхе почти 11 млрд евро на волне отмены карантинных ограничений. После отмены полетов в ЕС и переориентации туристов на другие направления, именно тех 11 млрд европейцы недосчитаются. Караева объясняет снижение заработков обостренной прижимистостью отдыхающих. В текущей геополитической обстановке россияне будут тратить деньги более осмотрительно и придирчиво относиться к ценам.

Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Южный Федеральный».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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