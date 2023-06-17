«Радио Sputnik»: в странах ЕС хотят, но не могут жить без туристов из РФ

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Многочисленные туристы, отдыхающие, путешественники из России ценятся в Европе, преодолевая стереотип «руссо туристо, облико марале». Лишь жесткие ограничения европейских властей в связи с ковидным нераспространением закончились, как чиновники ЕС закрыли свое пространство чугунным занавесом от российских туристов.
Известная журналистка Елена Караева написала в своей публикации о том, что европейцы хотели бы принять россиян на своей территории, однако не могут это больше делать по политическим причинам. Все равно российские туристы, как бы там ни было, потом продолжат ездить на все курорты Европы. Но привычных заработков Старый Свет от них больше не увидит.
Как недавно подсчитали финансовые аналитики, наши соотечественники потратили на отдыхе почти 11 млрд евро на волне отмены карантинных ограничений. После отмены полетов в ЕС и переориентации туристов на другие направления, именно тех 11 млрд европейцы недосчитаются. Караева объясняет снижение заработков обостренной прижимистостью отдыхающих. В текущей геополитической обстановке россияне будут тратить деньги более осмотрительно и придирчиво относиться к ценам.
Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Южный Федеральный».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
О том, что предпринять при отравлении алкоголем, рассказала врач психиатр-нарколог Мария Егорова. Она сообщила, что...Подробнее
В престижном журнале Nature Communications появился материал, который дает новое представление об уникальных защитных...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность. Он...Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
Научные эксперименты, проведенные учеными национального центра исследования рака Испании, определили, что только 5%...Подробнее
Жители Екатеринбурга рассказали о своих планах на отпуск этим летом. Как оказалось, уральцы чаще всего выбирают...Подробнее
Глава российского государства Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с лидерами стран Африки. В ходе...Подробнее
Комментировать