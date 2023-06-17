Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из онлайн-кинотеатров

Сегодня, 13:44

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Сериал «Ольга» с Яной Трояновой исчез из онлайн-кинотеатров
Фото из открытых источников

Сериал «Ольга», главную роль в котором сыграла Яна Троянова, исчез из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier и сайта ТНТ. Об этом в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» написала Ксения Собчак. 

Сериал «Ольга» еще недавно можно было посмотреть в онлайн-кинотеатре. Однако сейчас происходит перенаправление на ошибку 404. 

«Ссылка, на которую вы нажали, возможно, устарела и больше не работает. Вы случайно набрали неверный адрес страницы», — говорится в сообщении, которое появляется при нажатии на ссылку для просмотра комедийно-драматического телесериала.

Отметим, что исполнительница главной роли Яна Троянова сейчас проживает во Франции. В недавнем интервью она критически высказалась о СВО, России ее гражданах. Связано ли исчезновение сериала из библиотеки онлайн-кинотеатра с этими высказываниями, пока неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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